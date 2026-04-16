Ex-presidente do BRB é preso e o cessar-fogo entre Israel e Líbano | Andei Pensando | 16/04/26

No episódio de hoje, Gabriel Wainer analisa a prisão de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, acusado de receber cerca de R$ 140 milhões em imóveis de alto padrão como propina de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O programa também aborda a reação do ministro Gilmar Mendes, que pediu à Procuradoria-Geral da República a investigação do senador Alessandro Vieira, relator da CPI do Crime Organizado, por abuso de autoridade. No cenário internacional, Gabriel comenta o anúncio de Donald Trump sobre um cessar-fogo de dez dias entre Israel e Líbano.