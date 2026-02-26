Ex-prefeito de Lajeado é preso em operação da Polícia Federal

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (26) uma operação em que um dos presos é Marcelo Caumo, que foi prefeito de Lajeado entre 2017 e 2023. É a sequência de outra ação em que ele foi o alvo principal, desencadeada em novembro de 2025. O objetivo da investigação é apurar desvio de recursos públicos federais. A prisão do político é temporária, por cinco dias, renováveis por mais cinco. Foi decretada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) para evitar que os investigados combinem versões e eliminem provas.