O jornalista Gabriel Sant'Ana Wainer repercutiu as declarações do deputado Eduardo Bolsonaro (PL) sobre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Nas redes sociais, o filho do ex-presidente demonstrou incômodo com a fala do governador sobre a possibilidade de negociar, em paralelo, com empresários americanos após o tarifaço de Trump. Assista ao trecho!