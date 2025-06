EVANGÉLICOS EM ALTA: o que explica o aumento de fiéis no Brasil? | Conversas Cruzadas

Dados sobre religião do Censo 2022 divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram aumento na proporção de evangélicos e queda na de católicos, que são maioria no Brasil. A tendência já aparecia nos levantamentos anteriores. Conforme o Censo de 2022, 56,7% da população do país se declara católica, redução de 8,4 pontos percentuais em relação aos 65,1% verificados em 2010. Já a proporção de evangélicos cresceu. Em 2010, representavam 21,6% da população, percentual que subiu para 26,9% em 2022, uma diferença de 5,3 pontos percentuais. Também aumentou no país o percentual de praticantes de religiões de matriz africana, termo que inclui o candomblé, a umbanda e vertentes regionais como o batuque gaúcho. Os seguidores destas doutrinas representam, no Censo de 2022, 1% da população brasileira. A proporção saltou em 0,7 ponto percentual, uma vez que, em 2010, esses praticantes representavam 0,3% da população. O Conversas Cruzadas desta segunda-feira (9), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo o doutorando em Direito pela PUCRS e especialista em Liberdade Religiosa, Guilherme Schoeninger, a mãe de santo do terreiro Reino de Yemanjá, Oxóssi e Xangô, ⁠Bia de Yemanjá, o pastor evangélico da Igreja Encontros de Fé, Filipe Tavares, e o frei e professor de Teologia da PUCRS, Luiz Carlos Susin, para debater como está a fé no Brasil.