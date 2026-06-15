Eutanásia em massa de animais: delegados explicam suspeitas contra ex-secretária | Timeline

Ex-secretária do Bem-Estar Animal de Canoas, Paula Lopes foi presa na manhã desta segunda-feira (15) em Porto Alegre. A Polícia Civil entende que ela praticou maus-tratos, estelionato, associação criminosa e quebra de sigilo funcional. Dois veterinários também foram presos. Paula é investigada por ordenar mortes em massa de cães e gatos resgatados por meio de eutanásia. Além disso, é suspeita de criar campanhas de arrecadação para auxiliar nos tratamentos, enquanto pedia para veterinários sacrificarem os animais.