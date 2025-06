EUA vão VIGIAR REDES SOCIAIS de estudantes brasileiros que PEDIREM VISTO | Conversas Cruzadas

Após anúncio do cessar-fogo entre Israel e Irã, crescem questionamentos sobre a importância da Organização das Nações Unidas (ONU) na mediação de conflitos. Nesta edição do Conversas Cruzadas, especialistas debatem se a ONU ainda têm poder real de influência em meio a uma crise de proporções internacionais. Nesta edição do Conversas Cruzadas, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe, ao vivo, Cezar Roedel — analista internacional e doutor em Filosofia — e Tatiana Squeff — professora de Direito Internacional da UFRGS — para debater a relevância da ONU na mediação de conflitos como o entre Israel e Irã. Assista ao programa completo: https://www.youtube.com/live/LIJqFgVHBcI?feature=shared #conversascruzadas #ONU #Israel #Irã #Guerra