Após a vitória do Grêmio por 2 a 1 em cima do Sportivo Luqueño, na estreia pela Sul-Americana, o "Sala de Redação" desta quinta-feira (3) debateu as estratégias de Gustavo Quinteros no comando tricolor. "Vocês acham que o Grêmio está jogando mal?", perguntou Guerrinha. Vem conferir o debate!