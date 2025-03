No primeiro dia da feira, o enfrentamento da estiagem vivida pelo Rio Grande do Sul dominou a Expodireto e pautou as conversas promovidas pelo Grupo RBS. Um dos espaços voltados ao debate é a Casa RBS, em que os visitantes acompanharão programas de rádio e TV. Passarm pelo local nesta segunda-feira (10) o presidente da Farsul e o presidente da Aprosoja RS.