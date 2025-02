Estiagem destaca bancos de areia no Guaíba

Nove meses após a enchente de maio do ano passado em Porto Alegre, ainda é possível perceber o banco de areia próximo à Ilha das Balseiras, no Guaíba. Registros feitos nesta quinta-feira (6) pelo fotojornalista de Zero Hora, Ronaldo Bernardi, mostram a "nova ilha" da capital, que foi formada após a movimentação de sedimentos na cheia de 2024. A estiagem que atinge o RS no início deste ano volta a destacar os bancos de areia. O professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Rodrigo Paiva, explica que é possível perceber que, em diferentes momentos, se o Guaíba está mais vazio, esses bancos de areia ficam mais expostos.