Estamos consumindo proteína demais? Moda saudável ou risco à saúde? | Conversas Cruzadas

O consumo de proteína ganhou destaque em dietas, academias e redes sociais, muitas vezes associado ao ganho de massa muscular e à perda de peso. Mas especialistas alertam que o excesso pode trazer riscos à saúde, como sobrecarga nos rins e aumento do risco de doenças cardiovasculares. O Conversas Cruzadas desta sexta-feira (06/03/2026), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo a nutricionista e fisiologista do exercício, mestra em Ciência e Tecnologia de Alimentos e professora de pós-graduação Allana Sulzback, o treinador de fisiculturismo natural, mestre em Educação Física e pós-graduado em Fisiologia do Exercício e Nutrição Esportiva Gabriel Merlin e o endocrinologista do Hospital Moinhos de Vento Rogério Friedman, para debater o aumento do consumo de proteínas e se a tendência representa uma moda saudável ou um possível risco à saúde.