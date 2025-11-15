Especialistas e empresários apontam que xis segue na preferência dos gaúchos

O Rio Grande do Sul recebe, a partir desta sexta-feira (14), um evento de celebração a um lanche que tem o coração do gaúcho e já faz parte da sua culinária identitária: o xis. A paixão local, que se manifesta em festivais e disputas por títulos regionais, é confirmada por números, especialistas, empresários e pelo próprio público. Via delivery, por exemplo, dados exclusivos do iFood à Zero Hora mostram que, nos últimos anos, houve uma tendência de aumento no consumo de xis no RS. Nos espaços físicos, conforme o setor empresarial, há a preferência pelo xis em relação a outras opções de lanches do mercado.