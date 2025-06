Especialista explica possíveis impactos da chuva em Porto Alegre

A chuva que atinge o Estado nesta semana não deve causar um cenário hídrico similar ao vivido na enchente de maio de 2024. A análise é do professor Fernando Fan, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Não é esperado que o Guaíba, na Capital, atinja a cota de inundação, de 3m60cm na Usina do Gasômetro. No pior cenário, o máximo projetado é um valor próximo ao nível de alerta, que é de 3m15cm. Às 9h30min desta quarta-feira, o patamar estava em 1m94cm.