Especialista analisa mensagem de Trump ameaçando Irã | Timeline

Em mensagem publicada na rede Truth Social na manhã desta terça-feira (7), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, subiu o tom de ameaça ao Irã e afirmou que "uma civilização inteira morrerá esta noite". Às 21h, termina o prazo que o republicano deu ao governo iraniano para reabrir o Estreito de Ormuz, por onde passam navios petroleiros. Em entrevista ao Timeline, o professor de Relações Internacionais e Direito, Fabricio Pontin, analisa a publicação de Trump.