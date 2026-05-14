Escândalo entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, crise da direita e mais | Andei Pensando 14/05/26

Os áudios revelados pelo Intercept Brasil colocaram o pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro no centro de um dos maiores escândalos políticos e financeiros recentes. As mensagens expõem uma relação de intimidade com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, preso e investigado por fraudes bilionárias, incluindo cobranças diretas por aportes milionários para o filme biográfico de Jair Bolsonaro. O caso levanta dúvidas sobre a rota do dinheiro, o uso político do projeto e a contradição entre o discurso público moralista e a prática privada.