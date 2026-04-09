Escândalo do Banco Master avança e o plano de liberação do FGTS | Andei Pensando | 09/04/2026

No episódio de hoje, Gabriel Wainer aprofunda os novos desdobramentos do escândalo do Banco Master, que deixa de parecer um caso bancário isolado para se consolidar como um raio-x do funcionamento do poder em Brasília. O programa também analisa os efeitos do fim da janela partidária e do prazo de desincompatibilização, que redesenharam palanques estaduais e escancararam o início informal da eleição de 2026. Para fechar, Gabriel discute a proposta do governo de liberar valores residuais do FGTS para pagamento de dívidas.