Escândalo do Banco Master avança e o plano de liberação do FGTS | Andei Pensando | 09/04/2026

Quinta-feira, 9 de abr de 2026
No episódio de hoje, Gabriel Wainer aprofunda os novos desdobramentos do escândalo do Banco Master, que deixa de parecer um caso bancário isolado para se consolidar como um raio-x do funcionamento do poder em Brasília. O programa também analisa os efeitos do fim da janela partidária e do prazo de desincompatibilização, que redesenharam palanques estaduais e escancararam o início informal da eleição de 2026. Para fechar, Gabriel discute a proposta do governo de liberar valores residuais do FGTS para pagamento de dívidas.