Érika Canton cultiva plantas com amor, dedo verde e no ritmo da natureza | Paralelas

Plantar comida, desacelerar e reaprender a observar. Neste episódio do Paralelas, Juliana Bublitz recebe Érika Canton, influenciadora, técnica agrícola e especialista em agrofloresta que conquistou milhões de pessoas falando sobre plantas de um jeito simples, calmo e profundamente humano. Na conversa, Érika fala sobre suas origens na Serra Gaúcha, a influência das avós, os anos vivendo no meio do mato, o método do dedo verde, hortas em apartamentos, plantas tóxicas para pets e o poder terapêutico de cultivar a própria comida.