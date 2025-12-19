Erico Verissimo, Luis Fernando e a escrita que atravessa gerações | Paralelas

Domingo, 21 de dez de 2025
Neste episódio especial do Paralelas, gravado diretamente na casa da família Verissimo, Juliana Bublitz conversa com Fernanda e Pedro Verissimo, filhos de Luis Fernando e netos de Erico Verissimo. Em uma data histórica, quando Erico completaria 120 anos, eles falam sobre a gangorra emocional de 2025: a celebração do legado do avô e a despedida de seu pai.
A conversa mergulha em memórias afetivas, histórias inéditas, bastidores da vida familiar, viagens, música, literatura e o desafio de manter viva a obra de dois gigantes da cultura brasileira. Um episódio sobre saudade, continuidade e esperança.
