Entrevista: Fórum da Liberdade 2026 terá painel com presidenciáveis

O Fórum da Liberdade , que ocorrerá nos dias 9 e 10 de abril em Porto Alegre, contará em sua programação com um painel com os presidenciáveis para as eleições de 2026 . A agenda está marcada para quinta-feira (9), das 17h45 às 19h15.

Andressa Xavier, Rosane de Oliveira e Giane Guerra apresentam as principais notícias do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo, com informações e análises exclusivas. Acompanhe o Gaúcha Atualidade de segunda a sexta, das 8h10 às 10h na Rádio Gaúcha, no app e no Youtube de GZH.