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ENTREVISTA: Coordenador da DEFESA CIVIL fala sobre preparação para os temporais | Gaúcha+

Em entrevista, o coordenador da 3ª Regional de Proteção e Defesa Civil (CREPDEC), Major Alexandre Lacerda explica sobre as notificações da entidade em caso de eventos climáticos e os recursos que estão preparados para auxiliar os possíveis atingidos.  

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