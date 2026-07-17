ENTREVISTA: Coordenador da DEFESA CIVIL fala sobre preparação para os temporais | Gaúcha+

Em entrevista, o coordenador da 3ª Regional de Proteção e Defesa Civil (CREPDEC), Major Alexandre Lacerda explica sobre as notificações da entidade em caso de eventos climáticos e os recursos que estão preparados para auxiliar os possíveis atingidos.
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