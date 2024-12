O “Sala de Redação” desta sexta-feira (6) recebeu o ídolo colorado D’Alessandro. O dirigente do Inter falou sobre o evento Lance de Craque, que volta a marcar presença no calendário do futebol gaúcho após cinco anos. Além de compartilhar detalhes sobre o evento, D’Ale ainda falou sobre como enxerga o trabalho de Roger Machado no Inter, projetou o 2025 e comentou sobre o orçamento do clube.