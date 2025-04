O Timeline desta segunda-feira (7) entrevistou um casal que teve o veículo queimado no acidente na BR 101, em Santa Catarina, após uma carreta tombar e explodir. Adriel Vieira e Julia Pereira estavam com a filha pequena no momento da explosão e contam que saíram correndo do carro em que estavam para escapar do fogo. Assista ao trecho!