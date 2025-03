Para confirmar um título tão valorizado no Rio Grande do Sul, resta ao Inter segurar o Tricolor no próximo domingo (16). Qualquer derrota por um gol de diferença, empate ou vitória colorada, deixa a taça no Beira-Rio. O Grêmio precisa vencer por dois gols de diferença para levar a disputa ao pênaltis ou fazer vitória por três gols para conquistar o título no tempo normal.