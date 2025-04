ENTREGADORES DE APLICATIVO: advogado alerta pra suposta FRAUDE de trabalhadores | Conversas Cruzadas

Batizado de "Breque Nacional dos Apps", o movimento tem adesão em 60 cidades do Brasil. O movimento reivindica melhorias e alega condições precárias de trabalho. As quatro principais pautas defendidas pelos manifestantes é o reajuste da taxa mínima por corrida/entrega, de R$ 6,50 para R$ 10,00; aumento do valor pago por quilômetro rodado, de R$ 1,50 para R$ 2,50; corridas de no máximo três quilômetros para ciclistas, para evitar a exaustão dos profissionais; e pagamento integral de cada entrega quando vários pedidos são reunidos em uma mesma rota. O Conversas Cruzadas desta segunda-feira (1), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo o diretor jurídico do Sindicato dos Motociclistas Profissionais do Rio Grande do Sul (SINDIMOTO/RS), Felipe Carmona, e o advogado que defende plataformas e sócio da área trabalhista do Souto Correa Advogados, ⁠Eduardo Mascarenhas, para debater a greve dos entregadores de aplicativo.