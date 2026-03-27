ENTENDA O QUE LEVOU INDICIAMENTO DE LULINHA NA CPI DO INSS

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do INSS apresentou o relatório final nesta sexta-feira (27) com pedido de indiciamento de Fábio Luís Lula da Silva, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido como Lulinha, além de parlamentares e ex-ministros. O relatório pede o indiciamento de mais de 200 pessoas, que são investigadas no esquema envolvendo aposentados e pensionistas. O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do banco Master, também aparece entre os nomes.