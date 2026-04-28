Entenda o pacote do governo que quer reduzir endividamento de brasileiros | Timeline

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta segunda-feira (27) que o programa de renegociação de dívidas, chamado informalmente de Desenrola 2.0, será levado na terça-feira (28) ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para anúncio ainda nesta semana. O ministro adiantou que haverá descontos de até 90% nas renegociações, assim como a possibilidade do uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para quitação das dívidas. No Timeline desta terça-feira (28), o economista João Fernandes discutiu o assunto.