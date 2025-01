Desde 2012, o Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos (Ceclimar) realiza o monitoramento sistemático das praias do Litoral Norte. São registrados os animais encontrados mortos nas faixas de areia entre as localidades de Itapeva, em Torres, e Dunas Altas, em Palmares do Sul. Somente nas três primeiras semanas deste ano, 92 animais foram registrados nas praias gaúchas.