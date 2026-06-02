Entenda novas TARIFAS dos EUA sobre produtos do BRASIL | Gaúcha Atualidade

O Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) concluiu na segunda-feira (1º) uma investigação que aponta que políticas e práticas do governo brasileiro prejudicam o comércio americano. Com base na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974, o órgão sugeriu medidas corretivas e abriu consulta pública sobre o tema. Entre as propostas está a aplicação de tarifas de 25% sobre produtos brasileiros, com exceções listadas em um documento de 73 páginas. O programa Gaúcha Atualidade abordou as motivações políticas e as consequências para a economia brasileira.