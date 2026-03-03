Entenda GUERRA IRÃ x ESTADOS UNIDOS e ISRAEL: vai durar MUITO TEMPO? | Conversas Cruzadas

A ofensiva aérea lançada por Estados Unidos e Israel contra o Irã marcou o início de uma escalada militar que já deixou centenas de mortos e ampliou a instabilidade no Oriente Médio. O confronto envolve ataques diretos, retaliações com mísseis e o fechamento do Estreito de Ormuz, rota estratégica para o comércio global de petróleo, elevando a tensão diplomática e os riscos de impacto internacional. O Conversas Cruzadas desta terça-feira (03), sob o comando do apresentador Rodrigo Lopes, recebe ao vivo o professor e pesquisador de relações internacionais Ricardo Leães e o presidente do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia, Fabrício Avila, para debater Irã, EUA e Israel em guerra e os impactos e desdobramentos do conflito.