Uma auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU) realizada junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) apontou que 97,6% beneficiários entrevistados não autorizaram descontos relativos a sindicatos e associações na sua aposentadoria ou pensão. No Rio Grande do Sul, o número alcança quase 90%. Possíveis irregularidades no processo resultaram em uma operação na quarta-feira (23) e no pedido de demissão do presidente do INSS, Alessandro Stefanutto.