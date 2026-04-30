Entenda como os clubes de experiências inovam para além da tecnologia | Radar de Inovação

O novo episódio do Radar de Inovação deixa os softwares e as inteligências artificiais em stand by para falar de inovação que vai além da tecnologia: as experiências manuais. O foco dessa conversa é o movimento de Porto Alegre em direção aos clubes de experiências, ao trabalho manual e ao valor do que é feito fora das telas. Para conversar sobre essa tendência, recebemos criadora da Hunted, Alessandra Riet, e a comunicadora, artista e arte-educadora idealizadora do Spoiler Art Club, Khamire Batista.