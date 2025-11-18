ENREDO GAÚCHO na PORTELA: autora DESABAFA sobre FALTA de APOIO no CARNAVAL | Conversas Cruzadas

Quinta-feira, 20 de nov de 2025
O Dia da Consciência Negra reforça a importância de revisitar a história e valorizar a cultura afro-brasileira, especialmente no Rio Grande do Sul, onde a data foi criada e a presença negra ajudou a moldar tradições, identidades e movimentos sociais. O Conversas Cruzadas desta terça-feira (18), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo a historiadora e professora da UFRGS, Fernanda Oliveira, o advogado, escritor e membro da Academia Rio-Grandense de Letras e membro fundador do grupo de pesquisas Palmares, Antônio Carlos Côrtes, o sambista e residene no projeto Samba do Quintana, Thiago Ribeiro e a repórter de GZH, Kizzy Abreu, para falar sobre a história e cultura negra no Rio Grande do Sul.