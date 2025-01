Viralizou nas redes sociais um vídeo em que uma médica filma a alegria da colega enfermeira no plantão do dia 31 de dezembro. No vídeo, as mulheres comemoram a suposta 'vitória' de uma delas na Mega Sena da Virada, que pagou R$ 635 milhões. O programa Timeline desta quinta-feira (2) conversou com a médica Nathália Dal-Ros, que filmou e publicou o vídeo. Ela contou como foi o momento da 'vitória' na Mega e como foi descobrir que elas estavam enganadas.