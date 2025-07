Enchente no Texas: o que causou cheia nos Estados Unidos?

Subiu para 104 o número de mortos pelas enchentes no Texas, nos Estados Unidos. Entre as vítimas, mais de 20 são crianças. Em todo o estado, ao menos 41 pessoas seguem desaparecidas. O acampamento de verão atingido pela cheia repentina do Rio Guadalupe confirmou a morte de 27 meninas e monitoras. O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos emitiu novo alerta de fortes chuvas para a região, com risco de novas inundações. No Gaúcha Atualidade desta terça-feira (8), o professor de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de Texas em San Antonio, Márcio Giacomoni, relatou como está a situação no estado.