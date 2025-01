A Polícia Civil do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro deflagrou, nesta quarta-feira (22), uma ação conjunta com foco em uma empresa suspeita de vender cerca de 800 toneladas de carne contaminada pela enchente que atingiu o RS em 2024. Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em endereços relacionados à empresa investigada, todos no RJ. Um sócio da empresa foi preso.