Empresa de Lulinha na Espanha e Sergio Moro freia PEC no Senado | Andei Pensando | 18/03/2026

O episódio de hoje do Andei Pensando analisa o novo capítulo do escândalo bilionário do INSS, agora com suspeitas envolvendo Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula. Gabriel Wainer também aborda a movimentação do senador Sergio Moro, que pediu vista e adiou a votação da PEC que extingue a aposentadoria compulsória como pena máxima para juízes. Para fechar, Gabriel ironiza duas medidas que só o Brasil parece priorizar: a padronização do tamanho dos morangos e a redefinição burocrática do que pode ou não ser chamado de chocolate.