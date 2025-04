Após duas semanas desaparecido e uma mobilização que contou com centenas de pessoas, o Sebastião voltou! O cão de estimação de Nathalia Fritsch fugiu de uma petshop no dia 8 de abril, no bairro Moinhos de Vento, e foi encontrado na última segunda-feira (21) por uma moradora da Ilha dos Marinheiros, em Porto Alegre. No Timeline desta quarta-feira (23)