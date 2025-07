Ercina Dalacorte, 76 anos, que mora ao lado da Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi, no centro de Estação, no norte do RS, abriu o portão de casa para receber os alunos que corriam assustados. A aposentada acolheu e prestou socorro aos alunos que fugiram da instituição de ensino após o ataque a facadas realizado por um adolescente. O caso aconteceu por volta das 10h desta terça-feira (8). Leia reportagem completa