Eleições na Hungria: fim do ciclo de Orbán e mudança política

As eleições internacionais do fim de semana trouxeram mudanças importantes no cenário político global. Na Hungria, Viktor Orbán foi derrotado após 16 anos no poder, marcando o fim de um ciclo político e uma reaproximação com a União Europeia. Já no Peru, o cenário é de incerteza, com uma eleição marcada por problemas logísticos, muitos candidatos e a definição de um segundo turno ainda em aberto. No Gaúcha Atualidade, análise dos impactos e do que essas votações revelam sobre o momento político mundial.