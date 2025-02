ELEIÇÕES NA ALEMANHA: AfD é um partido de ULTRADIREITA? | Conversas Cruzadas

Os conservadores do União Democrática Cristã (CDU) venceram a eleição realizada na Alemanha neste domingo (23), que teve também crescimento recorde da extrema direita no país. O resultado oficial confirmou as pesquisas de boca de urna e de intenção de voto. Embora vencedor, o CDU não obteve a maioria necessária para governar, e caberá agora ao líder da sigla, Friedrich Merz, tentar alianças com outros partidos para conseguir formar governo. O segundo maior número de votos ficou com o Alternativa para a Alemanha (AfD), que conquistou um recorde de votos para a extrema direita na história da Alemanha desde a Segunda Guerra Mundial. O Conversas Cruzadas desta terça-feira (25), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo a professora do Programa de Pós Graduação em Ciência Política da UFRGS, Silvana Krause, e o cientista político e gerente acadêmico na Estácio Porto Alegre, Marcos Paulo dos Reis Quadros, para debater se o avanço da extrema direita na Alemanha deve preocupar o resto do mundo.