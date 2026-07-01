Eleições 2026: os resultados da nova pesquisa AtlasIntel para presidente | Gaúcha Atualidade

A AtlasIntel divulgou nesta quarta-feira (1º) uma pesquisa de intenções de voto para Presidência da República. O levantamento mostra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 48,8% e Flávio Bolsonaro (PL) com 42,3% no segundo turno. A pesquisa é a primeira publicada pelo instituto após decisão liminar do ministro Nunes Marques, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de suspender a divulgação do levantamento de 19 de maio. A nova pesquisa ouviu 5 mil eleitores com 16 anos ou mais, entre 25 e 30 de junho. O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro de um ponto porcentual, para mais ou para menos. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-04582/2026.