Eleições 2026: nova pesquisa mostra cenário para o governo do RS | Gaúcha Atualidade

O instituto RealTime Big Data divulgou nesta terça-feira (23) uma nova pesquisa de intenções de voto para o governo do Rio Grande do Sul nas eleições de outubro. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. No primeiro turno, Juliana Brizola (PDT) e Luciano Zucco (PL) lideram a disputa. Na simulação de segundo turno entre os dois, há um empate técnico. O levantamento ouviu 1,6 mil pessoas, entre 20 e 22 de junho, por meio de entrevistas por telefone. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RS-07063/2026.