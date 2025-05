ELEIÇÕES 2026: direita cresce SEM BOLSONARO? Quem vai DOMINAR a disputa? | Conversas Cruzadas

A estratégia do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de demonstrar compromisso com o equilíbrio fiscal enfrentou dificuldades após o vazamento de informações sobre o aumento do IOF, o que gerou repercussões internas e externas. Após o anúncio, a Presidência da República decidiu recuar parcialmente da medida, cabendo a Haddad explicar publicamente a decisão. A estratégia inicial previa uma coletiva para anunciar um congelamento orçamentário, sinalizando controle fiscal, mas a antecipação de informações por outros membros do governo afetou a execução do plano. A situação levou a questionamentos sobre a coordenação interna e as comunicações com o Banco Central. Nos próximos dias, será publicado o detalhamento do congelamento dos gastos, e todos os ministérios deverão sentir a necessidade de reduzir o ritmo de investimentos. Com os erros, Haddad perde pontos de credibilidade com investidores e o setor produtivo, gera desconfiança sobre a real independência do BC, e a oposição ganha uma "crise" para explorar. O Conversas Cruzadas desta segunda-feira (26), sob o comando do apresentador Paulo Rocha, recebe ao vivo o cientista político e gerente acadêmico na Estácio Porto Alegre, Marcos Paulo dos Reis Quadros, e o cientista político e professor aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Benedito Tadeu César, para debater se governo Lula vive crise na comunicação.