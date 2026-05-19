El Niño antes do esperado? Alerta preocupa Rio Grande do Sul

O El Niño pode chegar antes do previsto e acende um alerta no Rio Grande do Sul e em toda a região Sul. No Gaúcha Atualidade, o meteorologista Marcelo Schneider explica o que já está acontecendo no clima, por que as chuvas tendem a aumentar nos próximos meses e quais são os períodos mais críticos, especialmente entre o fim do inverno e a primavera. A combinação de oceanos mais quentes e mudanças climáticas pode intensificar eventos extremos — incluindo tempestades, granizo e risco de enchentes. Entenda o que esperar e por que especialistas recomendam atenção redobrada nos próximos meses.