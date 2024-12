Eduardo Leite revela bastidores da relação com Lula e Pimenta durante enchente | Conversas Cruzadas

Prestes a ingressar no biênio final do mandato, o governador Eduardo Leite faz um balanço de 2024 e projeta o próprio futuro político para 2026. Leite também responde sobre relação com governo Lula, reflexos da enchente, planos para a educação e se existe algum arrependimento em seus seis anos de governo. O Conversas Cruzadas desta sexta-feira (20), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, para conversar sobre os desafios dos próximos dois anos de mandato.