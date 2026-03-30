Eduardo Leite critica PSD por escolher Caiado como candidato à Presidência

Nesta segunda-feira (30), o presidente do PSD, Gilberto Kassab, vai anunciar oficialmente que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, será o candidato da sigla nas eleições de outubro. Uma entrevista coletiva de Caiado e Kassab está prevista para as 16h, na sede do PSD em São Paulo.
A escolha de Caiado se cristalizou após o favorito do PSD, Ratinho Júnior, anunciar que estava abandonando suas pretensões presidenciais. Ratinho vai cumprir o mandato como governador do Paraná e retornar à iniciativa privada a partir de 2027.