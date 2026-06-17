Eduardo Bolsonaro é condenado pelo STF e não poderá disputar eleições | Gaúcha Hoje

O deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro foi condenado a quatro anos e dois meses de prisão — o início da pena será cumprido em regime semiaberto. A decisão é da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que condenou o ex-parlamentar por coação no curso da ação que condenou Jair Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado. Eduardo Bolsonaro também foi condenado a pagar 50 dias-multa — um dia equivale a dois salários mínimos. O colegiado determinou, ainda, a inelegibilidade imediata do deputado cassado por oito anos a partir da data de condenação e declarou a perda do cargo público como escrivão da Polícia Federal.