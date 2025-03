EDUARDO BOLSONARO deve pedir ASILO POLÍTICO aos EUA: o que está por trás? | Conversas Cruzadas

Em 2026 temos eleições para a Presidência da República. E, desde já, as peças do tabuleiro estão se movimentando. É um jogo que se move nos bastidores do poder. Líderes partidários buscam definir alianças e candidatos. Com Bolsonaro inelegível, quais serão os candidatos da direita? E na esquerda? Há alternativas a Lula ou o presidente tentará se reeleger? Existe espaço para uma terceira via que transite entre o lulismo e bolsonarismo? Ou as alternativas dependerão dos apoios dos dois ex-presidentes? O Conversas Cruzadas desta terça-feira (18), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo o cientista político e gerente acadêmico na Estácio Porto Alegre, Marcos Paulo dos Reis Quadros, e o cientista político e professor aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Benedito Tadeu César, para debater qual o desenho da eleição de 2026 além do bolsonarismo e lulismo.