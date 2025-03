EDUARDO BOLSONARO cometeu CRIMES nos EUA? Advogado explica investigação no STF | Conversas Cruzadas

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou à Procuradoria-Geral da República um pedido para analisar a possível retenção do passaporte do deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. A investigação acontece após ação dos deputados Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro, e Rogério Correia, de Minas Gerais, que acusam Eduardo de articular retaliações ao STF junto a políticos dos Estados Unidos, como barrar a entrada do ministro em solo norte-americano. O Conversas Cruzadas desta quarta-feira (5), sob o comando do apresentador Rodrigo Lopes, recebe ao vivo o advogado criminalista e doutor em Direito pela Unisinos, Marcelo Lemos, e o advogado pós-graduado em Direito Criminal e Tributário, conselheiro da ACRIERGS, membro da ABRACRIM e da IARGS, ⁠Rodrigo Mucelin, para debater se o passaporte de Eduardo Bolsonaro deveria ser apreendido pelo STF.