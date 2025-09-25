Eduardo Bolsonaro, briga na CPMI do INSS e operação Spare contra PCC | Andei Pensando | 25/09/2025

O episódio de hoje repercute a operação Spare da Polícia Federal, que desmontou um esquema bilionário de lavagem de dinheiro do PCC em motéis, postos de gasolina, franquias e até em um iate de luxo. Gabriel Wainer analisa como o crime organizado se mistura à economia formal e expõe a fragilidade da fiscalização no Brasil. Também comenta a crise política de Eduardo Bolsonaro, que perdeu apoio na Câmara, coleciona atritos até dentro da própria família e insiste em se colocar como candidato a presidente em 2026, mesmo ameaçado de cassação. O programa ainda traz os desdobramentos do PL da Dosimetria, que perde força após novas sanções dos EUA contra autoridades brasileiras, e a confusão na CPMI do INSS, que teve bate-boca, ânimos efervescentes e dedo em riste.