Está no ar mais um episódio de Emparedados, o videocast sobre BBB da Zero Hora. As apresentadoras Kizzy Abreu, Camila Bengo e Rafa Knevitz repercutem os principais acontecimentos da casa mais vigiada do Brasil. Nesta semana, o programa tem a presença de um convida que entende muito do jogo, o ex-bbb Victor Hugo. Como foi o beijo do casal Aline e Diogo? Fez sentido a eliminação de Edilberto e Raíssa? E a treta do Big Fone? Confira o bate-papo!